Au programme ce soir, on parle d’écologie et d’agriculture ! Avec nous, le directeur de l’ESA, l’Ecole Supérieure des Agricultures, M. René Siret.

En deuxième partie d’émission, nous accueillons un festival pop, patrimonial et alternatif ! Le Grand Saut, c’est le 21 et 22 octobre à l’Abbaye du Ronceray et on détaille la programmation avec Victor Laplanche, programmateur du festival !

On retrouvera aussi la chronique de Loic sur la montée des extrêmes droites en Europe.