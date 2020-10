Ici C’est Cool vous forme, La Caverne est de retour avec Hervé Prod pour la Collab #5

Lancé en 2018 par plusieurs festivals ligériens, Ici C’est Cool est une campagne de communication qui vise à sensibiliser les publics sur le respect de l’altérité, et prévenir ainsi les violences à caractère sexiste, raciste et homophobe lors des concerts. Cette action s’inscrit dans une politique commune de prévention des comportements inappropriés. Rejoints depuis par de nombreux autres festivals à travers la France, Ici C’est Cool propose désormais également des formations et des ressources en ligne. Clémence s’est entretenue avec Lucie Groussin, chargée de projet.

La Caverne Sensorielle est de retour, aux côtés d’Hervé Productions, pour la 5e édition des soirées Collab!

Toujours dans une démarche de mélanger les disciplines, ils vous proposent le 16 octobre dans des Folies Angevines réaménagées pour l’occasion une soirée où vous retrouverez de la musique, des performances et des expositions. Godefroy, Geoffrey et Simon sont venus en parler derrière nos micros.