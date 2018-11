Beatscape 28/10/2018

# – Artist – Track – Album/EP – Label

1 – LITTLE DRAGON – Lover Chanting – Lover Chanting – Ninja Tune

2 – MARCEL LUNE – You Can Do It! – Family Grooves EP – Super Tuff

3 – NIGHTMARES ON WAX – Look Up (feat Andrew Ashong & Sadie Walker) – Look Up – Warp

4 – HARRISON BDP – Itas All Good – Life Unlimited – Phonica

5 – MATT MELER – The Looker – Incognito Cognito EP – House Puff

6 – JASPER STREET CO – My Soul Is A Witness (Kaytronik’s Oh Yeah dub) – My Soul Is A Witness – Nervous

7 – COPYRIGHT/ONE TRACK MINDS feat LISA MILLETT – Late At Night – Late At Night – Soulfuric Recordings

8 – DANNY DEEP – He Hey! – See The Light EP – Leda Music

9 – Younger Than Me – Ceremony – XXX006 – XXX

10 – ANDREM – Ascension (original mix) – Ascension EP – Play Pal Music

11 – SOUNDBWOY KILLAH – Abra Cadabra – Come My Selector – Sneaker Social Club

12 – FRANK MAUREL – Comets – Universe – Ovum

13 – Roy Rosenfeld – Distorted Reality – Systematic Soundscapes Vol 1 – Systematic Recordings

14 – LONE – Pulsar – Ambivert Tools Vol 4 – R&S

15 – LA-4A – Unfaced – Split EP – Delft

16 – ROBERTO CLEMENTI – Irradi – Cadmio EP – Echo Echo

17 – UHNKNWN – Alpha In The Warm (Alan Fitzpatrick’s FAT Aciid remix) – Alpha In The Warm – We Are The Brave

18 – Johannes Volk – A Planet In The Pocket – 2 – Dolly

19 – EFTERGLOD – Klockan – Modular Sekvens EP – Naked Lunch

20 – SUBJECTED – 10000067 – 3xSAW EP – Flash Recordings

21 – SILKIE – Rhythm Junkie – Don’t DJ For Free – Pretty Weird

22 – FOREST DRIVE WEST – Cut And Run – Apparitions – Livity Sound Recordings

23 – TCHICAYA – Man Of Evil – Passion – Kwaioto

24 – TCHICAYA – Demon Cast Out – Tangible Spirits – Kwaioto

25 – ETCH – Black Rainbow – Ups & Downs – Sneaker Social Club

26 – SOUL DEFIANCE – Spread My Wings – Primordial – Deep In The Jungle

27 – MARCUS VISIONARY – Do You Want Me – Stereo One 001 – Stereo One Music