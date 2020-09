Beatscape 19/09/2020

– Artist – Track – Album/EP – Label

1 – THOMAS O’LOAN – Gaze (Cause A Friend Said So) – Gaze (Cause A Friend Said So) – Piston Recordings

2 – ANDY BACH – It’s Not Over (original mix) – It’s Not Over – Chopshop

3 – PHENOMENAL HANDCLAP BAND – Riot (Cooper Saver remix) – PHB Remix EP – Toy Tonics

4 – WIPE THE NEEDLE feat TSHAKA CAMPBELL – Torn (original mix) – Torn – To The Rock

5 – FULL FLAVA feat DEE JOHNSON – Too Much Too Late (Nigel Lowis Philly mix edit) – Too Much Too Late (Nigel Lowis Remixes) – Dome

6 – THE SUNBURST BAND/SUNLIGHTSQUARE – Perdoname (Dave Lee’s Latin Escapade) – Perdoname – Z Records

7 – LOW STEPPA – Love Jam (extended mix) – Moments (Extended Mixes) – Defected

8 – Alex Gomez & Live For Love – New Day – Summer Compilation 2020 – Late Night Jackin

9 – Lombard Street – Love Aside (original mix) – Pogo House Classics Vol 7 – Pogo House

10 – SW – On My Knees – Pogo House Classics Vol 7 – Pogo House

11 – ERROR.FUNC – Gravity – Gravity – Lucidflow

12 – FOREST HEALING – Ever Empty Fields – Validation – Tenebrae

13 – ST DAVID – Acid Shuffle (original mix) – Mind Power EP – Politics Of Dancing

14 – SOFIE SUPERFLYIN’ JACKSON – A1 – Panorama Bar Dancefloor Dreams (Part 1) – Aerobik

15 – HODA/Eloquin/Purple Velvet Curtains – Dance Killa – Uptight – Night Bass

16 – EARTH BOYS – LSD – A Deal With The Devil – Wolf Music Recordings

17 – Madben – Blooming – Blooming EP – Ellum

18 – JOHANNES VOLK – An Old Robot On A Broken Piano – Extra Dimensions – Running Back

19 – GABRIELLA VERGILOV – Don’t Be A Stranger (Jason Patrick & Mike Derer remix) – Don’t Be A Stranger EP – Northern Parallels

20 – EARWAX (IT) – International Language (original mix) – International Language EP – Pushmaster Discs

21 – HUMAN RESOURCE – Dominator – Dominator (Rebuke Extended Remix) – Armada Music

22 – Nick Leon & Lord Pusswhip – Sweetloop (original mix) – Invisible Limits III – X OZ

23 – DANIEL AVERY – Dusting For Smoke – Dusting For Smoke – Phantasy Sound

24 – VINICIUS HONORIO – Wasteland – Wasteland EP – Planet Rhythm

25 – PABLO SPLICE – Pstreet Psystem Psychodrama – Psychodrama EP – UKR Special Series

26 – ANZ – Loos In Twos (NRG) – Loos In Twos (NRG) – Hessle Audio