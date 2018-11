Beatscape 17/11/2018

# – 1rtist – Track – Album/EP – Label

1 – ADRIATIQUE – Ray (Reincarnation) – Nude – Afterlife

2 – MINIMONO – Eleven Days – Some Day – Vibraphone

3 – EXTRAWELT – HerzstAcck – Unknown – Cocoon

4 – Hologram – Solstice (Prins Thomas remix) – Solstice – Running Back

5 – KEMBACK – Moving Through Clouds – Moving Through Clouds – Needwant

6 – BOATMAN – The Space Between – Everyou – All Day I Dream

7 – THAT NEEDS AN EDIT – All Night Thing – Groovers Magic Vol 2 – Masterworks Music

8 – PATRICE RUSHEN – Never Gonna Give You Up (Joey Negro Re-Grooved mix) – Never Gonna Give You Up (Joey Negro Remixes) – Z Records

9 – SOLEDRIFTER – In Depths – In Depths – 14th Level Of Paradise

10 – Laurence Guy – Les Mur – From The Vaults Vol 1 – Monologues

11 – Kevin Over – Cash Machine 2 Blocks Away – Hi Hats & Low Lives – JANX

12 – TE PROJECT – Jazzy (Derrick Da House Underground mix) – Jazzy – Pogo House

13 – JEREMY SYLVESTER – 909 State – Twilight – Urban Dubz

14 – KEVIN OVER – Lavender – Lavender – Madhouse

15 – Krystal Klear – Neutron Dance (Mano Le Tough Vocal mix) – Neutron Dance Remixes – Running Back

16 – L-GIL – Drumper – Drumper – Drumper

17 – EJECA – Unloving (Special Request remix) – The Crystal Maze EP – Four Thirty Two

18 – REDSHAPE – Spark – A Sole Game – Monkeytown

19 – Phaedon & Konye – Kalliope – SkullBanging 4 – Kompakt

20 – RESET ROBOT – Velleity – Aposiopesis – We Are The Brave

21 – CARDAO – Distant Land – Jedi’s Life EP – Suara

22 – RUNE BAGGE – No Tomorrow – No Tomorrow – Ownlife

23 – DEMDIKE STARE – Cracked – Passion – Modern Love

24 – VERSALIFE – 2 A Spacts – Nova Prospekt – Trust

25 – TAIKO – Jackal – Jackal – White Peach