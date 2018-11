Beatscape 10/11/2018

# – Artist – Track – Album/EP – Label

1 – SIMBAD – Take My Hand – Take My Hand – Freerange

2 – Latanza Waters – Deja Vu (Vibe) – Look What We Found On This Nervous DAT EP – Nervous

3 – BOB MOSES – Back Down (Hayden James remix) – Back Down – Domino

4 – Boj Angler – Rascal (Original Mix) – Hi Hats & Low Lives – JANX Records

5 – GEORGE KELLY – The Memory – My Thang – Chopshop

6 – Giorgio Moroder – The Chase (David Mayer remix) – Van Czar Series Vol 10 – Kompakt

7 – BLOODY SHELBY – Birch (original mix) – We The North EP – Plaisirs Sonores

8 – DER DRITTE RAUM – Hale Bopp (Maceo Plex edit) – D3R-25 EINS (The Remixes Part 1) – Harthouse Mannheim

9 – ROLAND NIGHTS – F.A.K.E – Full Swing EP – Large Music

10 – S3A – 4000e – Rexperience EP – Times Are Ruff

11 – PEKA – Slamma Ruff (Smokey Bubblin’ B remix) – Slamma Ruff – Pogo House

12 – IDEALIST – Golden Place – Mind Field – Echocords

13 – FORWARD STRATEGY GROUP – From Dust – Further, Too Far EP – MORD

14 – Ilyes & Sichuan – Homie Therapy – From Da East – Increase the Groove

15 – TARAVAL – Aardvark – Aardvark – Text

16 – Esteban Adame – Out To Get It (Anthony Parasole & Phil Moffa Reconstruction) – EPM Selected Vol 6 – ePM Music

17 – ANOTHER ALIAS – Blind Spot – Brain Exchange EP – Don’t

18 – ALFREDO MAZZILLI – Fahrenheit 451 (original mix) – Supercinema 001 – Supercinema

19 – GNORK – 3am – Marble – Church

20 – DFRNT – Tripped (Synkro remix) – Metafiction Sampler 3 – Deep Heads

21 – MAIDABLE – Grounding – Lifesprings EP – Mettasonic

22 – Malaky – Requiem – Point Of Origin Vol 3 – Shogun Audio

23 – R1C0 – Want Yu – 9 Days EP – Celsius Recordings

24 – SATL – Never Knew – Everything To Me EP – Integral

25 – KONFRONT.AUDIO & RYCK – Change For The Better – Sit Back EP – Soul Deep Exclusives

26 – UNGLUED – Deep Dark And Dirty (feat Nelson Navarro) – Deep, Dark & Dirty EP – Hospital

27 – TIME TRAVEL – Nowadays – Clockwork – Ruff Guidance

28 – VRIL – Infinitum Eternis Anime – Anima Mundi – Delsin