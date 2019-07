Freaks Pop #7, le retour du festival de l’amour!

Chaque année se tient dans un champ au Nord d’Angers un des festival les plus sympathiques de la région, le Freaks Pop Festival. Cela fait sept ans qu’une bande de potes, les Freaks des Champs, proposent une programmation éclectique mêlant DJ et groupes live, entre groove, pop ou rock psyché et sonorités électroniques. Thibault, président et programmateur des groupes, et Valentine, coordinatrice et programmatrice du chill, sont venu derrière nos micros.

Retrouvez également un reportage Murmures réalisé par Tiphanie, qui est allé à la rencontre de l’AMAP saumuroise AMAPez-vous.

Thibault était à l’animation et à la réalisation de cette émission.