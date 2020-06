Des nouvelles de Transfert

On se dirige ce soir vers Rezé, du coté de Transfert, projet sur le long terme piloté par l’association Pick Up Production. Profitant de la future construction d’un nouveau quartier sur le site des anciens abattoirs, ils y ont installé en 2018 un parc urbain conçu comme une zone libre d’art et de culture, qui évolue d’été en été et s’intègre dans son environnement. Mais au delà de l’artistique, c’est aussi un sujet de réflexion et de recherches en termes d’urbanisme ou de sociologie, qui pousse à s’interroger sur de nouvelles façon de vivre.

On a discuté de tout ça avec Simon, coordinateur de la programmation de ce projet.

Nous sommes également brièvement allé prendre des nouvelles des Z’Eclectiques avec Thierry Bidet, directeur et programmateur du festival.