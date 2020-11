Nous les avions reçu derrière nos micros à l’occasion de la sortie de leur premier EP, Fatboy. Le quator angevin Dogs for friends nous propose de découvrir son successeur, le très chouette I’ll Pet U 4ever, 6 titres de post-pop aérienne et psyché. Nous avons discuté avec Charles, chanteur et guitariste.

Pochette: Djavanshir Nico