La Covidienne continue de s’intéresser aux commerces locaux et Léo est allé pour cela à la rencontre de Romain Ollivier, qui travaille dans la librairie indépendante Azu Manga. Il nous expliquera les répercussions du reconfinement et la mise en place du système click and collect.

Thibault et Léo reviennent également sur les sujets qui ont marqués l’actualité la semaine dernière, mobilisation des universitaires, retour sur le point presse du CHU et suites de l’affaire Vincenzo Vecchi.