Une programmatrice cinéma dans l’ArtyShow

On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 5e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 58e épisode, une causerie avec Anne-Juliette Jolivet, programmatrice des 400 Coups cinémas. Deux nouvelles voix artishowdiennes : celle de Léna qui évoque La grammaire est une chanson douce d’Erik Orsenna et celle de Paul qui revient sur ses coups de cœur musicaux de l’année.

A la technique, le précieux Quentin.

Prochain épisode mardi 9 janvier 2018.