Une grande danseuse dans l’ArtyShow

On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 5e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 57e épisode, une rencontre avec Marion Ballester, danseuse et directrice pédagogique au sein de l’école du CNDC. Deux nouvelles voix artishowdiennes : celle de Léna qui évoque La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules et Les Eaux troubles du mojito de Philippe Delerm et celle de Paul qui parle de l’artiste du métro Vanupié.

A la technique, le précieux Quentin.

Prochain épisode mardi 19 décembre.