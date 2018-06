On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 5e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 70e épisode, une causerie avec Nicolas Roux, délégué général et directeur adjoint du théâtre Le Quai et la chronique de Léna qui nous parle du Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien.

A la technique, le précieux Etienne.

Attention, prochain épisode mardi 3 juillet 2018.