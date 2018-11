On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 6e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 75e épisode, un échange avec Stanislas Sauphanor, comédien, auteur de théâtre et professeur au conservatoire d’Angers.

A la technique, le précieux Etienne.

Prochain épisode le mardi 20 novembre