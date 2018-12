On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 6e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 77e épisode, une causerie avec le guitariste David Pichaud (Compagnie Plumes, Le Monde de Fada) et la chronique de Léna qui évoque les liseuses électroniques.

A la technique, le précieux Brice.

Bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous à la rentrée