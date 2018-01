On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 5e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 60e épisode, une causerie avec Maude Albertier, danseuse notamment au sein du collectif EDA et la chronique de Léna qui évoque la fanfiction.

A la technique, le précieux Quentin.

Prochain épisode mardi 6 février 2018.