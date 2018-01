L’ArtyShow au premier plan

On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 5e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 59e épisode, une causerie avec Jean-Michel Claude, président de l’association Premiers Plans. Deux nouvelles voix artishowdiennes : celle de Léna qui évoque L’art de la guerre 2 de Sophie Marie Larrouy et celle de Paul qui raconte l’histoire du mouvement hip hop.

A la technique, le précieux Quentin.

Prochain épisode mardi 23 janvier 2018.

(crédit photo : Sébastien Aubinaud)