02On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 6e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 73e épisode, un échange avec Léa Fourrier et Emmanuel Vincentelli, deux des cinq membres du groupe La Rancœur.

A la technique, le précieux Etienne.

crédit photo : S. COLIN