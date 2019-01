Deux numéros 2 dans l’ArtyShow

On la piste, elle se dérobe… On la flatte, elle se cabre… On la défie, elle se rebelle… On la vénère, elle en rit…

La culture est mutine dans l’ArtyShow 6e saison, un mardi sur deux, de 18 heures à 19 heures.

Au menu de ce 78e épisode, un échange entre Dominique Prime, ancien directeur adjoint d’Angers Nantes Opéra, et Nicolas Roux, actuel directeur adjoint du Quai-CDN Angers Pays de la Loire. Léna évoque Les Contes du chat perché de Marcel Aymé.

A la technique, le précieux Brice.

Prochain épisode pendant le 31e festival Premiers Plans d’Angers.