AGORA 2017

Rendez-vous incontournable pour découvrir les associations locales, le forum Agora est de retour au parc des expositions les 7 et 8 octobre prochains. Un week-end de rencontres, animations et spectacles pour découvrir près de 350 associations qui agissent sur Angers.

Au programme de cette émission, nous aurons la chance et le plaisir d’avoir l’association entr’aide et raid avec devant notre micro Clément-Michel GUÉGNIARD, président de celle-ci. Il nous a présenté les aventures d’étudiant de l’ESEO à bord d’une Renault 4L, afin d’acheminer des fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc.

Nous auvons ensuite l’AFEV avec devant notre micro Léna JANS, volontaire en service civique qui venue nous parler de son engagement dans les différents dispositifs de l’association envers les jeunes.

Et enfin, Florent GUÉRIS (ou Mathias CADOT), qui nous a présenté les FRANCAS. L’association participe à l’éducation populaire par l’animation, la formation, le conseil en proposant des activités en direction des enfants et des adolescents sur leurs différents temps de vie.

Vous retrouverez également un micro trottoir sur le forum. Rencontre avec les visiteurs et les exposants.

Très bonne écoute à tous et comme toujours, a très bientôt sur le 103FM