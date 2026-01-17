Radiotropisme épisode 26 (09.01.26) – « Last dance » (danse) – La dernière, en duo avec Etienne Devèche

En ce vendredi 09.01.26, c’est la dernière émission de Radiotropisme, l’épisode 26 la « Last dance » (thématique : danse), animée en duo avec l’excellent Etienne Devèche, programmateur de Radio Campus. Eh oui, pour cause de déménagement (en Belgique), je dois mettre fin à mes aventures radiophoniques sur Campus Angers, c’était un plaisir de l’animer pendant un peu plus d’un an… et j’espère reprendre la radio un de ces jours, peut-être en reprenant cette même émission, ailleurs, sur une autre station, peut-être en néerlandais, en anglais… 🙂

Etienne avait préparé sa sélection, moi la mienne et on a mélangé tout cela, dans un naturel désarmant et ce fut une super émission, intégralement en direct, contrairement aux autres, qui étaient enregistrées. Cette dernière émission dure 2h au lieu d’1h.

Je souhaite longue vie à Campus Angers, à tous les réseaux Campus de France, et plus généralement à tous ces bastions de résistance de liberté radiophonique en France, on en a tant besoin !

A bientôt, ailleurs.

Séb Hertzien