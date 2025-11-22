Radiotropisme épisode 23 (21.11.25) – « Mémoire » – invitée : Claire Maussire

Un 23ème épisode de Radiotropisme basé sur le thème de la mémoire ; 2ème partie. où j’ai convié Claire Maussire, qui est psychologue clinicienne et doctorante, à venir parler de ses recherches et de ses connaissances sur la maladie d’Alzheimer. On y parle notamment de : la notion de mémoire autobiographique, de cognition sociale, de la démence, des hallucinations, des facteurs de risque, des facteurs protecteurs, du diagnostic, de l’influence des supports artistiques, de l’hypnose/l’énergétique…

On retrouve une playlist de 5 morceaux, avec des morceaux assez calmes, avec une sorte de drone qui travaille les ondes cérébrales et un final sur un morceau « punchy » de psytrance !

Enjoy !