Radiotropisme épisode 22 (07.11.25) – « Mémoire »

Un 22ème épisode de Radiotropisme basé sur le thème de la mémoire.

J’ai débuté l’émission avec une lecture d’un poème d’Henri Michaux (« Qu’il repose en révolte ») sur l’intro d’une track d’Autechre (datée de 1993).

On retrouve une playlist de 14 morceaux, avec une partie rap (Shurik’n, Nas, Demi-portion…), puis une partie ambiant/néo-classique/post rock (René Aubry, Scepticisme…), puis une partie métal/rock (Acid Fog, Thin Lizzy…), avant de finir sur une curiosité signée Mr Oizo/Chilly Gonzales.

En prévision pour la deuxième partie (21/11), je vais convier une docteure en psychologie à venir parler de ses recherches sur la maladie d’Alzheimer.

Bonne écoute 😉