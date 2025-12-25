Publié le par Sébastien

Radiotropisme épisode 24 (05.12.25) – « Enfant »

Un 24ème épisode de Radiotropisme basé sur le thème de l’enfant.

On retrouve une playlist de 12 morceaux, qui commence par un « grand écart artistique », entre Yves Duteil et Didier Super puis par deux morceaux de rap des années 90 (Oxmo 96 / Démocrates D 94) avant de finir sur une session rock/métal : Korn; Offspring, Paradise Lost, Amenra…

Bonne écoute 😉

Playlist :

Pour les enfants du monde entier > Yves Duteil /

Comme un enfant au Brésil > Didier Super /

L'enfant seul (live) > Oxmo Puccino /

Children crying > The Congos /

Save the children > Marvin Gaye /

Children of the Korn > Korn & Ice Cube /

The Kids aren't alright > Offspring /

Children of the damned (live) > Iron Maiden /

Fallen Children > Paradise Lost /

Children Slave > Carcariass /

Children of the eye > Amenra /

