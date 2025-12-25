Radiotropisme épisode 24 (05.12.25) – « Enfant »

Un 24ème épisode de Radiotropisme basé sur le thème de l’enfant.
On retrouve une playlist de 12 morceaux, qui commence par un « grand écart artistique », entre Yves Duteil et Didier Super puis par deux morceaux de rap des années 90 (Oxmo 96 / Démocrates D 94) avant de finir sur une session rock/métal : Korn; Offspring, Paradise Lost, Amenra…
Bonne écoute 😉
Playlist :
Pour les enfants du monde entier > Yves Duteil /
Comme un enfant au Brésil > Didier Super /
L'enfant seul (live) > Oxmo Puccino /
Children crying > The Congos /
Save the children > Marvin Gaye /
Children of the Korn > Korn & Ice Cube /
The Kids aren't alright > Offspring /
Children of the damned (live) > Iron Maiden /
Fallen Children > Paradise Lost /
Children Slave > Carcariass /
Children of the eye > Amenra /
Chargement...
Bienvenue sur Radio Campus Angers
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.