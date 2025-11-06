Radiotropisme épisode 21 (17.10.25) – « Sport » – Invitée : Amandine Petit

Radiotropisme, 21ème épisode, spécial « Sport », partie 2 !

Voici le podcast, où j’ai eu la joie d’inviter une championne régionale de sarbacane (en tant que personne handicapée), Amandine Petit, qui nous a fait l’honneur de sa présence, pour évoquer sa passion, sa pratique, ses méthodes de concentration, sa vision de l’accès au sport pour les personnes handicapées… Son auxiliaire de vie Victorien était également présent dans les studios et intervient parfois dans l’échange.

On y retrouve 7 morceaux assez variés (gros craquage sur « Gym tonic »^^) + un passage de « Sarbacane » de Francis Cabrel, en tout début d’entretien (je ne pouvais pas passer à côté !^^).

Enjoy ! Et rdv en novembre avec la thématique de la mémoire.