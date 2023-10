Passion Kick #10 par VAPA – Zoom sur le label Simulate Recordings

Salut le crew,

Très heureux d’être de retour pour la saison 2 de Passion Kick. Aujourd’hui, nous allons plonger dans l’univers fascinant du label de musique techno créé par le talentueux Massano : Simulate Recordings. Préparez-vous à un voyage sonore exceptionnel au cœur de la techno underground !

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Simulate Recordings, laissez-moi vous éclairer. Ce label, fondé par Massano, est rapidement devenu une référence dans la scène techno mondiale. Ils sont connus pour leur engagement envers l’innovation sonore, l’expérimentation audacieuse et la découverte de nouveaux talents. Le son distinctif de Simulate Recordings mélange habilement des éléments de techno classique avec des textures futuristes. Vous pouvez vous attendre à des grooves hypnotiques, des basses profondes et des sonorités qui repoussent les limites de la créativité.

Massano, le cerveau derrière ce label, est un producteur et DJ renommé qui a conquis la scène internationale grâce à son style unique. Il a décidé de créer Simulate Recordings pour partager sa passion pour la musique électronique avec le monde entier. Et il ne s’est pas arrêté là. Le label est devenu une véritable pépinière de talents émergents.

« Simulate Recordings est bien plus qu’un simple label de musique. C’est une communauté de passionnés de techno, de créateurs de rêves sonores et de mélomanes intrépides. Nous sommes constamment à la recherche de sons nouveaux et innovants, et nous croyons en la puissance de la musique pour transcender les frontières. »

Au cours de cette émission spéciale, nous allons explorer certains des artistes et des morceaux emblématiques de Simulate Recordings. Attendez-vous à être transportés dans un monde où la musique techno prend vie sous de nouvelles formes.

C’est parti ! Asseyez-vous confortablement, montez le volume et laissez-vous emporter par les vibrations de Simulate Recordings. Vous écoutez « Passion Kick », la voie de la techno nouvelle génération.

David // VAPA