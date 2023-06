Passion Kick #09 par VAPA – Zoom sur le label Afterlife Records

Hello à tous,

Afterlife Records est un label de musique électronique créé en 2016 par les artistes Carmine Conte et Matteo Milleri, également connus sous le nom du duo Tale Of Us. Le label est connu pour ses techno-beats mélodiques et ses sons rêveurs et a travaillé avec des artistes tels qu’Eric Prydz, ANNA, Mathame, Kevin de Vries et plus encore.

« Une odyssée à travers le royaume de la conscience. »

Comme le suggère sa belle devise, Afterlife se distingue par des rythmes techno mélodiques et des sonorités rêveuses. Cette combinaison crée un son attrayant et reconnaissable, qui a suscité l’intérêt du monde entier. Les membres du label comme Tale Of Us, Mathame et Adriatique se produisent dans plus grands festivals mondiaux.

C’est le spectre complet des sons d’ Afterlife que je vous dévoile.

Des épopées du lever du soleil et la techno profonde, jusqu’à des moments plus introspectifs.

