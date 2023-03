Passion Kick #06 par VAPA – Zoom sur le label Einmusika Recordings

Hello à tous,

On découvre aujourd’hui Einmusika Recordings, le label du producteur Einmusik, basé à Berlin. Sa devise, chaque voyage crée un nouveau son !

C’est parti pour écouter les récentes sorties (perso, grop coup de coeur pour Identical (UK) que je ne connaissais pas).

La présentation du label, ça promet !

Il n’y a pas que du noir quand la nuit tombe, les rues ne sont pas vides, les gens se réveillent ensemble avec des lumières synthétiques. Les mélodies et les émotions se mélangent et partout vous pouvez rencontrer de grands artistes qui ressentent la même humeur.

Les voyages et les tournées sont une source d’inspiration pour Samuel Kindermann alias Einmusik. C’est pourquoi il a fondé son propre label Einmusika, où les sons se rencontrent, où les artistes se rencontrent et où la musique qu’il aime trouve sa place dans la scène électronique.

Einmusika n’est pas seulement une plateforme, c’est un terrain de jeu pour les nouveaux talents de la production triés sur le volet dans le monde entier.

Prost !