MixSoPheel’s Du 24-11-2023

Yeah, yeah…! Pour cette émission je l’ai joué très soft en mode New-Soul pour la 1ère session et un peu plus actif sur la 2ème session en mode New-Jack comme je vous l’avais promis semaine dernière. D’ailleurs ce que vous entendrez ou avait entendu en fond ce n’est autre que RALPH TRESVANT When I Need Somebody version Instrumental extrait de l’album It’s Goin’ Down sorti chez Mca Records en 1994. Dj Pheel’s…! MixSoPheel’s tous les vendredis soirs 20h-21h sur Radio Campus Angers 103 Fm Angers.

Session N°1 :

Alors, alors… Pour débuter cette 1ère session j’ai commencé par Madame svp ERYKAH BADU et le titre Bump extrait de l’album Worldwide Underground chez Motown 2003. Que dire de cet album… Qu’il faut l’avoir

L’artiste suivant le regretté LYNDEN DAVID HALL If I Had To Choose (The Other Side) Cooltempo 2000

MICHAEL EUGENE ARCHER Aka D’ANGELO Lady sur son album Brown Sugar sorti chez Emi en 1995. Son 1er album et quel album. Il y a d’autres tueries que je vous jouerai d’ANGELO c’est promis…

Ensuite… SPEARHEAD comment je pourrais qualifier ce groupe… Ca sonne Acid-Jazz avec un look limite de Rocker pour ces membres… Mais tout ce que je peux vous dire c’est que je kiffe et surtout le morceau que je vous ai joué Booty And The Beats extrait de l’Ep Of Course You Can de 94 qui était apparu sur le label Capitol Records.

Alors on parle d’une artiste que j’adore…! ADRIANA EVANS In The Sun issue de son 1er album Adriana Evans sorti en 1996 chez Loud Records. Lourd Label Loud Records. Je vous en rejouerai du ADRIANA EVANS c’est obligé.

Si je vous dis BRUNO MARS, ANDERSON PAAK… Obligé vous pensez à…? SILK SONIC bien sûr…! Quel tuerie ce Fly As Me extrait de leur album An Evening With Silk Sonic de 2021 chez Aftermath Entertainment et Atlantic. Deux monstres et quel album…! Si vous ne le connaissez pas cet album qu’est-ce que vous ratez…

Puis SYLK 130 rien avoir avec SILK SONIC bien sur. Gettin’ Into It (Jazz Mix) la version originale était extrait du superbe album KING BRITT Presents SYLK 130 When The Funk Hits The Fan sorti en 98 déjà… Pfffuuu… Signé sur le label Six Degrees Records

Le groupe suivant ce sont mes années lycée… SOUL II SOUL Get A Life qui apparaissait sur leur 2ème album Vol. II (1990 – A New Decade) sur le label 10 Records en 1990. On s’en lasse d’écouter du SOUL II SOUL c’est impossible..

Et pour terminer… Monsieur OMAR Omar Lye-Fook de son vrai et le titre I Don’t Mind The Waiting (Remix) extrait de son 1er album There’s Nothing Like This Sorti en 1990. D’ailleurs maintenant que je vous ai donné le titre de l’album forcément vous vous souvenez de ce gros carton There’s Nothing Like This…

Et ce que vous entendrez ou avez entendu en fond… Tiens, tiens,… SOUL II SOUL Courtney Blows toujours sur l’album Vol. II (1990 – A New Decade).

Voilà j’espère que vous avez pris ou prendrez plaisir à écouter cette 1ère partie d’émission. Pour la suivante on fait un bon en arrière avec une session plus pulsée… En mode New-Jack les amis. MixSoPheel’s sur Radio Campus Angers 130 Fm à Angers… Dj Pheel’s…!

Session N°2 :

Ah lalaaaa…! Séquence nostalgie pour certains, découvertes pour d’autres… A commencer par ANOTHER BAD CREATION et le titre Iesha. Un boys band qui était signé chez Motown en 1991 extrait de leur 1er album Coolin’ At The Playground Ya’ Know

Ensuite un monsieur qui était en pleine ascension à cette époque. BOBBY BROWN nous sortait le B. BROWN POSSE et cette tuerie Drop It On The One en 1991 chez Mca Records.

Puis KARYN WHITE et son vrai 1er album, car avant cela elle avait collaboré avec JEFF LORBER sur l’album Private Passion en 86 chez Warner Bros. Et donc en toute logique certainement elle nous sortait le titre Secret Rendez-Vous sur son 1album de 1988.

Et la comment vous dire. J’ai tous les maxis et l’album. THE FAM-LEE You’re The One For Me extrait de leur seul et unique album Runs In The Fam-Lee sorti chez Columbia en 1992.

Le trio de nanas suivant TLC nous a fait vibré jusqu’à ce que LISA « LEFT EYE » LOPES nous quitte… RIP LEFT EYE. Elle nous a quitté en 2002 à la suite d’un tragique accident de la route. Je vous ai joué le Bad By Myself qui apparaissait sur leur 1er album Ooooooohhh… On The Tlc Tip sur le label Laface Records en 1992. Cet album est truffé de tueries.

Le groupe suivant c’est pareil. HI-FIVE ils ont perdu un de leur membre. TONY THOMPSON décédé en 2007. Le track I Just Can’t Handle It était extrait de leur 1er album sorti en 1990 chez Jive. Produit par un certain Monsieur TEDDY RILEY. Que l’on retrouve sur le titre suivant…

Puisqu’il fonde GUY et le morceau que je vous ai joué n’est autre que D-O-G Me Out issu de l’album The Future sorti en 1990 chez MCA Records.

En terme du New-Jack je me devais de jouer le morceau suivant RIFF Judy Had A Boyfriend (Mucho Edits) qui apparaissait sur l’album To Whom It May Concern sorti en 1993 chez Emi et qu’en Cd Rrrrrr….! Mais heureusement il y a quelques maxis en vinyle.

Pour terminer KEITH SWEAT et son Keep It Comin’ (12″ Mix) extrait de son 3ème album du même nom en 1991 chez Elektra. Il a du reste sorti quasiment tous ses albums et peut-être les meilleurs chez Elektra. Et croyez moi le monsieur est encore actif sur la scène mondiale.

Et ce que vous entendrez ou avez entendu en fond, un autre groupe de New-Jack/Rnb qui a fait fureur durant cette belle épopée des années 90 BELL BIV DEVOE Do Me (Instrumental Rub) extrait de l’album Poison en 90 encore chez MCA Records. Je vous assure c’est vraiment du kiff pour moi de pouvoir partager tous ces différents sons avec vous. Vous pouvez retrouver toutes mes émissions en podcast sur le site de Radio Campus Angers. J’en profite pour vous inviter soutenir la radio. Toutes les infos figurent sur le site de la radio. Quand à moi vous pouvez suivre mon actu sur ma page insta.

www.instagram.com/dj.pheels. MixSoPheel’s by Dj Pheel’s. Tous les vendredis soirs 20h-21h sur Radio Campus Angers.