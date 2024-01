MixSoPheel’s Du 19-01-2024

Pour ce nouveau volet j’ai débuté par une session Rnb entre l’Angleterre et les Etats-Unis… Durant la période des années 2000.

La seconde session est placée sur la tendance Hip-Hop Us toujours des années 2000 avec des choses assez pointues…

Session N°1 :

Pour débuter cette 1ère session 100% Rnb Us-England, sonnant comme une suite de l’émission de la semaine précédente… RAPHAEL SAADIQ Get Involved extrait de la bande originale du sitcom The Pj’s diffusé aux Etats-Unis en janvier 99 et qui aura duré 2 ans et demi.

Puis un morceau que j’adore JONESTOWN un duo américain installé en Allemagne. Ils n’ont pas sorti grand chose. Un album Ghetto Butterfly dont est issu le morceau que je vous ai joué. How Could You Say (Triple D Rmx). Moi je l’ai sur un bootleg avec une autre version que je vous jouerai et qui sonne pas mal… La celui-ci se mariait parfaitement bien avec le RAPHAEL SAADIQ

Ensuite un morceau de MARY J. BLIGE Give Me You (Remix) issue d’un bootlef pareil. A l’époque c’était la mode de faire des remixes dès que l’on pouvait choper des acapellas et les sortir sous le manteaux…, l’original était un slow à la base. Et ça datait de 2000

Le morceau suivant était sorti en 97 mais c’est en 2000 qu’on l’a vraiment repéré… C’est bizarre vous me direz… Mais à l’époque ça arrivait souvent le temps que l’on reçoive les disques en France, qu’ils soient distribués, qu’on fasse la promo… De nos jours un son sort un morceau le lendemain au pire il cartonne grâce tous nos outils numériques… Ce morceau n’est autre que LOREN Remember extrait de l’album Up All Night sur le label Props Records. Label anglais.

THE B.B.C. ALLSTARS Livin’ Better Now sur le label Rawsoul Productions en 2002. Pas trop d’info sur ce groupe, ce titre,… Juste que c’est anglais. Voili voilou…

Le titre qui suivait est un artiste que j’affectionne particulièrement en matière de Rnb. BOBBY VALENTINO et le morceau If I Had My Way sur l’album Special Occasion de 2007 sortie chez Def Jam. C’était son 2ème album… Le 1er est juste une tuerie…

Puis on retournait à nouveau en Angleterre avec le trio féminin MIS-TEEQ avec en Featuring JOE sur le morceau Home Tonight. Magnifique morceau qui date de 2005 extrait de l’album Mis-Teeq sorti chez Reprise Records. Le groupe s’est dissoud en 2005 avec ce dernier album quel dommage. J’aimais beaucoup ce qu’elle faisait.

Ce qui suivait une artiste un peu moins connue en France. SONYA INGRID ALPHONSE Aka SONYA et son titre Love Come Down. Extrait de son maxi Love Come Down et qui n’apparait sur aucun album… Sorti en 2002 U.N.I.T.Y. Records. Superbe ce morceau.

Et pour finir… DONELL JONES Better Start Talking avec en Featuring le nom moins célèbre JERMAINE DUPRI, morceau sorti sur le label Laface Records et produit svp par en 2005. Il était extrait de l’album Journey Of A Gemini.

Et ce que vous entendez ou avez entendu en fond n’est autre que l’instrumental du morceau Unpredictable de JAMIE FOXX le célèbre acteur. Il y avait en featuring LUDACRIS. Morceau qui date de 2006 et dont il est lui même producteur et il était issu du label J. Records. Je vous le rejouerai à l’occasion car c’est un très bon morceau à mon goût en tout cas.

Session N°2 :

Pour cette seconde session j’ai commencé par DAVID BANNER Play extrait de l’album Certified sorti en 2005 chez Universal. On en entend plus trop parler de DAVID BANNER, son dernier album date de 2017…

Puis DRAKE et cet excellent album Take Care. La c’était le morceau Over My Dead Body de 2011 sur le label Cash Money Records distribué par Universal.

Ce qui suivait ensuite j’adore cet album…!!! Le rappeur de Chicago DIVERSE et son morceau Just Biz issue de l’album One A.M. de 2003 sur le label Chocolate Industries

Ensuite 2PAC et l’album postume Pac’s Life de 2006 et le morceau Soon As I Get Home avec en Featuring YAKI KADFI sorti chez Interscope.

Le morceau suivant BUSTA RHYMES I Love My B**** apparaissant sur l’album The Big Bang de 2006 sur son label Flipmode Squad et distribué par Interscope

Le duo suivant n’est plus suite au décès de DOUBLE K en 2021 j’étais dégouté à l’annonce de sa mort. Je n’ai jamais eu la chance de les voir en live. J’ai failli les voir à la Bellevilloise à Paris mais le concert avait été annulé… Je kiffe tout ce qu’ils ont fait… C’est PEOPLE UNDER THE STAIRS et la je vous avais joué Jamboree extrait de l’album Stepfather de 2006 sur le label Basement Records/Tres Records.

DJ JAZZY JEFF et ce monstrueux album The Magnificient. J’ai voulu vous jouer le morceau Break It Down, car c’est un morceau sur lequel il a invité les plus grands scratcheurs Ricains… DJ REVOLUTION, BABU, SPINBAD, EXCEL, Q-BERT,… Album que je ne me lasse pas d’écouter sorti chez BBE en 2002.

Et à nouveau PEOPLE UNDER THE STAIRS quand je vous disais que je kiffe tout ce qu’a fait ce duo THES ONE & DOUBLE K. La c’était Montego Bay sur l’album O.S.T. de 2002 chez OM Records

Et pour finir THE STRANGE FRUIT PROJECT Eternally Yours extrait du superbe album Soul Travelin’ de 2004 sorti chez Black Son Records. Il s’agissait la de leur 2ème album. Moi perso j’adore THE STRANGE FRUIT PROJECT. From Divine et The Healing sont 2 albums à avoir si vous êtes fans de ce style…

Ce que vous entendez ou avez entendu en fond c’est S1 Aka SYMBOLYC ONE membre justement des STRANGE FRUIT PROJECT. L’instru de Mash ou RAPPER POOH & KAY figuraient en Featuring. Ca datait de 2008 sur le label Spilt Milk.

C'est tout pour ce MixSoPheel's du 19 janvier 2024, j'espère que vous avez pris plaisir à partager ce moment musical avec moi.