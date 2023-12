MixSoPheel’s Du 22-12-2023

Pour cette dernière émission de l’année 2023, j’ai voulu vous faire une dernière émssion Hip-Hop pour fêter le 50ème anniversaire du Hip-Hop. Les sélections ont été dur mais je vous promets du bon, du très bon.

D’ailleurs ce que vous entendez ou entendiez en fond c’est ONRA et son album Les Chinoiseries. Le morceau c’est Take A Ride des sons Asiat sur des beats Hip-Hop. Il fallait y penser et cet album est une pure merveille pour les oreilles.

Session N°1 :

Pour cette 1ère session j’ai commencé par du hip-hop anglais UNSUNG HEROES Work It Out extrait de l’album Unleashed sortie en 2000 chez Scenario Records.

Ensuite les LORDS OF THE UNDERGROUND et cette tuerie de What I’m After issue de l’album Keepers Of The Funk chez Pendulum Records en 1994.

JURASSIC 5 The Influence extrait de leur 2ème album Quality Control sorti en 2000 chez Rawkus

GANG STARR Rite Where U Stand sur leur 6ème album The Ownerz sorti en 2003. Rip GURU qui nous a quitté le 19 avril 2010

SHABAAM SAHDEEQ Soundclash sorti en 1998 chez Rawkus terrible label qui malheureusement n’existe plus. Pas d’album pour ce titre juste un maxi.

La rappeuse américaine originaire du Connecticut et qui vit en Allemagne à Cologne. AKUA NARU Made It Extrait de l’album The Blackest Joy en 2018 sur le label The Urban Era.

DAS EFX Mic Checka Issu de 1er album Dead Serious sorti en 91 chez East West Records. Leur dernière production date de 2017. DAS EFX reste un vrai phénomène du Hip-Hop Old School.

EVE JIHAN JEFFER Aka EVE Gotta Man qui apparaissait sur son 1er album Ruff Ryder’s First Lady en 99 chez Interscope. L’album Scorpion sorti en 2001 est aussi une tuerie. Je vous jouerai un ou plusieurs titres dessus.

Et pour terminer. Quand on parle de phénomène, de génie, bref. Un nom nous vient à l’esprit. J. DILLA So Far To Go Feat. COMMON & D’ANGELO qui apparaissait sur l’album Shining sur le label BBE en 2006. RIP JAY DEE…!!! Il nous a quitté en février 2006 et il manque grave au Hip-Hop tout court. Je ferai un spécial JAY DEE au mois de février obligé.

Et pour faire l’annonce de cette 1ère session ce que vous entendez ou entendiez en fond n’est autre que le rappeur originaire de Californie. LUCKYIAM.PSC If I Do la version Instrumentale sorti en 2002 sur le label Mary Joy Recordings extrait de l’album Justify The Mean$

Session N°2 :

Pour cette seconde session j’ai commencé avec TOO SHORT I Want To Be Free (That’s The Truth)-(Radio Remix Edit) sorti sur l’album Shorty The Pimp en 92. Il en a fait des tueries TOO SHORT. Si vous ne connaissez je vous invite à aller découvrir un peu tout ce qu’il a fait.

Ensuite l’artiste qui suivait n’est autre que TRACEY LEE Big Will extrait de l’album Many Facez sorti en 97 sorti chez Universal Music. Il s’est fait connaître avec le « The Theme » It’s Party Time. Mais j’ai préféré vous jouer un titre que j’affectionne particulièrement. Mais tout l’album est magnifique.

Alors là on ne blague plus…!!! BUSTA RHYMES Abandon Ship (Dj Scratch Remix). Je vais vous dire… La 1ère fois que j’ai entendu ce morceau c’était sur une mix-tape de CUT KILLER. J’ai vrillé total. Il me fallait absolument ce maxi. L’original était extrait de l’album The Coming qui date de 96. C’était son 1er album signé chez sur son propre label Flimode Squad et distribué par Elektra.

Le duo d’artistes suivant, comment vous dire… Ils n’ont fait que 2 albums ensemble mais pffffuuuu….!!! 2 monstrueux albums… PETE ROCK & CL SMOOTH Tell Me sur leur 2ème et dernier album ensemble Main Ingredient. Car ils ont continué et continue à collaborer ensemble.

Puis on parle d’un grand monsieur Hip-Hop Us. NAS Carry On Tradition Extrait de l’album Hip Hop Is Dead et pourtant non car on fête ses 50 ans cette année. Album sorti en 2006 chez Def Jam alors qu’il a sorti bon nombre de ses albums chez Columbia.

KURUPT ex-membre des DOGG POUND est un rappeur de Philadelphie qui a fait ses débuts avec SNOOP DOGG rien qu’ça… Le titre que je vous ai joué No’s A Housewife Streetz est extrait de l’album Tha Streetz Iz A Mutha sorti en 99 sur le label Artemis Records, Antra Records. Cet album est truffé de tuerie.

MEDINA GREEN est une collaboration entre MOS DEF, DCQ, & MAGNETIC Aka KASH RULE. Le track que je vous ai passé est Crosstown Beef Feat. MOS DEF Aka YASIIN BEY. C’était extrait de la mix-tape Mos Def & Illson Media Presents… Medina Green – U-Know The Flex: The Mix Tape Vol. 01 en 2004

Ensuite le duo Anglais de Cambridge. THE NEXTMEN Camera Tricks extrait du superbe album This Was Supposed To Be The Future signé sur le label Antidote en 2007. J’adore cet album.

Et pour finir Monsieur Svp SNOOP DOGG avec en featuring Monsieur DR DRE et Monsieur D’ANGELO sur le morceau Imagine qui apparaissaient sur l’album Tha Blue Carpet Treatment en 2006 chez Geffen Records. Un album à la hauteur du monsieur que je suggère aussi of course.

Et ce que vous entendez ou entendiez en fond n’est autre que NAUGHTY BY NATURE Mourn You Til’ I Join You version instrumental extrait de la B.O. Nothin’ To Lose en 97 chez Tommy Boy Records. Ce film avec MARTIN LAWRENCE & TIM ROBBINS

Voilà pour ce qui est de ce dernier numéro du MixSoPheel’s de l’année 2023.