MixSoPheel’s Du 08-12-2023

Comme tous les vendredis soirs je vous fais ma musicologie mixée sur Radio Campus Angers 103 Fm à Angers. Pour cette émission je vous joue une 1ère session Soul Funk que j'ai sélectionné avec minutie comme d'habitude. Et pour ce qui est de la seconde session j'ai décidé de jouer du Rnb 100% British. Ce que vous entendez en fond n'est autre que le S.O.U.L. Et le morceau Soul extrait de l'album What Is It de 71 sur le label Musicor Records qui avait été samplé notamment par PETE ROCK & CL SMOOTH.

Session N°1 :

Aaaahhhh Lalaaaa….! C’est tout à fait ma came. Surtout quand je démarre avec un bon DYNAMIC SUPERIORS et le morceau Hit And Run Lover extrait du superbe album Pure Pleasure de 1975 paru chez Motown.

Ensuite il y avait DENISE LASALLE A Lady In The Street sur lalbum du même nom sorti chez Malaco Records en 83. Il y a quelques albums à apprécier de DENISE LASALLE.

Suivait le Hot Pants de JAMES BROWN chez Polydor en 1971 sur l’album Hot Pants. Ai-je besoin de vous dire que tout ce qu’avait fait JAMES BROWN est énorme… Je ne pense pas non…

Ensuite on parle d’un grand monsieur. JOHNNY GUITAR WATSON qui nous a quitté il y a un moment maintenant. C’était en 1996. Jai voulu vous jouer le Go For It que je trouve monumental et qui apparaissait sur l’album That’s What Time It Is chez A&M Records en 81. Et ne vous en faites je rejouerai du JOHNNY GUITAR WATSON parce que je suis complètement fan. Notamment dans le prochain Sampleur-Samplé

Et en parlant de grand monsieur en voilà encore un grand , très grand monsieur. BARRY WHITE qui nous présentait MR DANNY PEARSON Say It Again sur lalbum BARRY WHITE Presents MR DANNY PEARSON sorti en 78 sur le label Unlimited Gold. Ça…! C’est un super album…

Le morceau suivant NATURAL HIGH Time Is Wasting extrait de l’album Natural High 1 sur le label Chimneyville Records en 79. Seul et unique album mais quel album…!

La membre des First Choice WARDELL PIPER et son Win Your Lovin’ extrait de son seul et unique album solo sorti en 1979 sur le label Midsong International

Puis le morceau d’après est un album qu’un de mes meilleurs amis GUES ma fait découvrir. Une tuerie à mon goût. THE IMPRESSIONS Sooner Or Later issu de l’album First Impressions de 75 Chez Curtom.

Pour finir THE CRUSADERS Chain Reaction sur l’album du même nom en 75 chez ABC Blue Thumb. Un de mes albums préférés des CRUSADERS. D’ailleurs en fond encore

THE CRUSADERS The Longest Night extrait de l’album Stending All chez MCA Records en 1981.

Voilà j'espère que cette session Soul-Funk vous aura plu. Tout de suite la 2ème session 100% Anglais.

Session N°2 :

Alors pour débuter cette session 100% anglaise D’INFLUENCE Presents D-VAS This I Promise You Feat. SHOLA AMA en 2001 chez Dôme Records

Ensuite SAT-R-DAY My Girl’s Best Friend extrait de lalbum The Week-end Is For You de 2000 chez ZYX Music

Puis VERONICA VERONICA MEHTA de son vrai nom Show Me Love la version (Rishi Rich Urban Mix) chez UrbanStar en 2000

TASHA’S WORLD Nothing Really Matters sortie en 2002 chez Dôme Records

BROOKE RUSSELL So Sweet (Thomillas’s Main Mix) Feat. MR GENTLEMAN sorti en 98 sur le label Edel. MICHAEL WYCOFF Looking Up To You qui est le sample aussi des ZHANE Hey Mr Dj. L’original était extrait de l’album The Life I’ve Been Looking For

BRYAN SANDERS Imagine The Kiss la version (R’n’b Club Mix) sorti en 2001 sur le label H Of Music. Aucun album que des maxis.

Ensuite le duo Norvégien STARGATE et qui ont cartonné en Angleterre avec le morceau Easier Said That Done en 2002 sur le label Telstar

Ensuite HIL ST. SOUL For Your Love extrait de l’album de Soul Organic de 1999 chez Dôme Records

ELISHA LA’VERNE Say Yeah ! (Original Full Length Version) qui apparaissait sur l’album Club Classics de 2001 chez Cutting Edge

Et ce que l’on entend en fond c’est CRAIG DAVID Fill Me In (Album Instrumental) issu de l’album Born To Do It. Juste excellent cet album qui était sorti en 2000 chez Wildstar Records.

Encore un grand merci pour votre fidélité. Semaine prochaine petite surprise. Une spéciale Motown.

N’oubliez pas le MixSoPheel’s By Dj Pheel’s c’est tous les vendredis soirs de 20h à 21h sur Radio Campus Angers 103 Fm Angers.