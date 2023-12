MixSoPheel’s Du 01-12-2023

Hi Ladies and Gentlemen.

Pour ce nouveau numéro de MixSoPheel’s. J’ai voulu jouer 100% français., en débutant par du rap français pour ce qui est de la 1ère session et Rnb Français pour la seconde session. Vous pouvez retrouver toutes mes sessions sur le site de la radio. J’en profite pour vous rappeler que nous avons plus que besoin de votre soutien pour que la radio perdure .

Session N°1 :

Tout d’abord j’ai commencé par Monsieur KOOL SHEN svp et cette tuerie d’album Dernier Round et le morceau Les Médias. Album sorti en 2004 sur son propre label IV My People Records.

Le morceau suivant était issu d’une compilation Cercle Rouge et l’artiste que j’ai voulu mettre en avant n’est autre que SINISTRE et son morceau Comme Un Animal sorti en 1998 chez Cercle Rouge Production

Ensuite en 99 JACKY & BEN-J, MYSTIK, PIT BACCARDI & RHOFF nous interprétaient On Fait Les Choses sur le Première Classe Vol. 1 chez Hostile Records. Comme au 1er jour je kiffe ce morceau.

Puis si je vous dis JOEYSTARR KOOL SHEN… Forcément vous me répondez SUPRÊME NTM Qu’est-ce Qu’on Attend? extrait de l’album Paris Sous Les Bombes sorti en 95 chez Épic. C’était la leur 3ème album. Et quel album…!

Le groupe suivant 1.9.9.5. Et leur titre Taille De Guêpe extrait de leur album La Suite sorti en 2012 chez Polydor. Groupe qui reprenait le style un peu Boom Bap dans le Hip-Hop de l’époque. Groupe qui n’existe plus c’est bien dommage.

Un Monsieur qui a abandonné le Rap. FABE Quoi Qu’t’en Dises qui apparaissait sur son album Détournement De Sons sorti en 99 chez Small/Sony. Précisons que l’album a été enregistré par CUT KILLER et CUTEE B.

Et dans cette série de Hip-Hop Français je me devais de mettre à l’honneur nos voisins Nantais. Et quand je parle de Nantes on pense forcément… HOCUS POCUS et cette tuerie On And On issu de l’album 73 Touches de 2005 chez Musicast/OnAndOn Records.

L’artiste suivant est un pote de Perpignan. En plus d’être un mec super sympa c’est aussi un mec qui a un talent énorme. R-CAN J’suis Foutu sur l’album Sur Mon Solex de 2022 sur le label La Manufacture De Vinyles. Album très original qui suggère à 200%.

Et pour terminer cette session de Rap Français à 1.9.9.5. cette fois sur l’album La Source et le titre que je vous ai joué c’est aussi La Source sorti en 2011 sur le label L’Or Noir.

Et ce que vous entendez ou entendiez en fond c’est à nouveau nos voisins Nantais HOCUS POCUS Bonus Beat du maxi On And On de 2004. Et je n’ai rien de La Scred Connexion mais je tenais à adresser un RIP à Morad de La Scred qui nous a quitté il y a quelques jours.

Sesssion N°2 :

J’ai débuté cette sesssion Rnb Français par un gros classique… HASHEEM Sans Repères extrait de son seul et unique album Il A Fallu mais qui était produit par le Double H Production 1996 pour la compilation de CUT KILLER Hip-Hop Soul Party 3. Il nous a mis bien avec cette compil Cut.

Et là sans conteste on parle de la Reine du Rnb Français et pour moi encore aujourd’hui elle le reste. K-REEN Laisse Toi Porter Par Ce Flow sur son superbe sorti en 1998 sur le label Defrey Music, label de Monsieur CUTEE B qui est d’ailleurs le producteur de cet album et qui se nomme SHIBA SAN depuis quelques temps. Plus typé electro maintenant.

Un autre artiste Rnb qui a marqué de son empreinte le Rnb Français et dont entend moins parler aujourd’hui… C’est MATT HOUSTON. Je vous ai joué le 12/0013 Feat. DEF BOND extrait de son 1er album « Matt » sorti en 99 chez Barclay.

Quand je vous disais qu’elle reste encore pour moi la Reine du Rnb Français… À nouveau K-REEN Choisis (Original) Feat. AZROCK extrait toujours de son album de 98. Il y a sur le maxi une version avec OXMO PUCCINO avec lequel je m’amuse avec le début qu’est tte sinon aussi…

Ensuite DADDY NUTTEA qui n’est pas classé normalement dans la catégorie Rnb mais ce morceau sonne dans la tendance je trouve et se glisse merveilleusement bien dans l’esprit Rnb de cette session. Ce morceau c’est Le Show. Il était extrait de son album Un Signe Du Temps sorti en 2000 sur le label Delabel. Si vous connaissez pas NUTTEA et tout ce qu’il a fait je vous encourage et aller découvrir sa discographie.

Une autre dame du Rnb Français qui a collaboré avec pas mal d’artistes de la scène Hip-Hop comme la scène Rnb Française. C’est JALANE Femmes qui apparaissait sur son album La Grande Classe de 2001. J’ai eu la chance de la voir sur scène dans l’une des grandes discothèques où je mixais sur la région Parisienne. L’Antarès discothèque qui n’existe plus.

Ensuite un morceau issu de la compilation Kimberlite de 2001. La compilation était un ensemble de titres de duos Franco/Américain. Et

Et le morceaux que j’ai choisi de vous jouer était BUSTA FLEX/DARRIA REED Can’t Walk Away

Puis le Dj qu’on ne présente plus. CUT KILLER Mal Partis (Version Album) Feat. FABE, K-REEN & KOMA pareil le titre était sorti en exclusivité à l’époque pour la sortie du Cut Killer Show en 1997 chez Small/Sony

Et pour finir cette session un morceau soft des NUBIANS Makeda (Dj Spinna & Ticklah Mix) juste magnifique…! L’original était extrait de l’album Princesses Nubiennes chez Virgin en 98. D’ailleurs en fond ce que vous entendez ou entendrez c’est la version instrumentale pour l’annonce des morceaux.

Voilà pour ce qui était de ce volet 100% Français Rap, Rnb.

Je ne le dirais jamais assez. 😁… Tous les vendredis soirs 20h-21h c’est le MixSoPheel’s By Dj Pheel’s sur Radio Campus Angers 103 Fm à Angers.

Un grand merci pour votre fidélité.