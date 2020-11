Mélodub 23/11/2020

Yo les Skankers!! Nouvelle émission en mode confiné, avec une grosse partie nouveautés! Dj Lus vous proposera d’écouter deux extraits du prochain album « Ten Years of Dub » de Phoniandflore, J-b Paf nous présentera brièvement ce projetdepuis chez lui. Passage obligé chez ODG PROD avec un morceau issu du dernier album de Art-X une bonne découverte avec le producteur australien Monkey Marc et un album tout frais.. On fera une halte à Bordeaux avec Booboo’zzz All Stars avec une reprise qui annonce un Volume 3 de Studio Reggae Bash. Chup nous proposera un remix de Fikir Amlak par Dub Foundry sorti en début d’année, et un détour par Dirty live Dub un projet qui fait parler de lui avec « The Camel Walk » sorti la semaine dernière. On finira cette sélecta avec un bon Prince Alla , Linton Kwesi Johnson avant de conclure sur le hors sujet de la semaine.. SKANK INNA RADIO !!!

Playlist : Symphonia > Phoniandflore

10 Years of Dub 2020 / Drum Destruction > Phoniandflore

10 Years of Dub 2020 / Moonshine > Art X

Tales of Melodia 2020 / Family Affair > Booboo'zzz All Stars

Studio Reggae Bash Vol 3 2020 / Serious Time (Fikir Amlak) Remix > Dub Foundry

Earth & Power Records 2020 / Ya Man > Dirty Live Dub

The Camel Walk 2020 / Youthman den in the Guetto > Prince Alla / More Time > Linton Kweso Johnson / Hors sujet: Excellent > Dj Netik /