Mélodub 16/11/2020

Du côté des arrivages de chez Boomrush Productions: on aura une spéciale dédicace du Jamaïcain The Carey James depuis chez lui à Kingston accompagné d’un nouveau titre,

George Palmer nous propose du frais avec Irie Ites.

Le coup de cœur pour la dernière nouveauté sera chez Baco Records avec un mélange Funk Reggae Hiphop Cubain issue d’un extrait de l’album Havana meets Kingston de Cimafunk et Mista Savona

.

Chup vous proposera en 2e partie d’émission une ambiance Roots/Oldies avec notamment

Earl Flute, Horace Andy, Ranking Trevor, Misty in roots, en passant par du légendaire The Scientist, et enfin Rdh Hi-Fi pour finir cette sélection en beauté avant le hors sujet de la semaine qui sera plus chill avec le dernier Senbeï, dernier extrait de son prochain album…

Playlist ci dessous.