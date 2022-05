Mélodub du 30/05/2022

Yoyo les Skankers !!!

Dans cette émission, vous retrouverez en toute première partie une sélection roots oldies, avec David Isaacs, Steel Pulse, The Uniques & more avant de vous présentez le festival Solifest qui aura lieu le 03 septembre 2022 avec en programmation Lidiop et M’Dezoen, entre autre. Nous vous présentons également l’interview réalisée lors de la soirée de lancement du festival qui nous a permis de découvrir plus précisément et en toute sincérité l’artiste M’Dezoen et ses influences mais aussi son premier EP en projet solo « Back to business » sortie en 2021 sur le label Meltin records. Et on finit l’émission, comme à son habitude par le hors-sujet, « Ecole du SSC » !!!

Skank Inna Radio !!!