Mélodub 30/11/2020

Au programme de l’émission: comme d’hab on te fait découvrir les dernières nouveautés coup de coeurs de la semaine avec ASHKABAD , Black Beanie Dub pour les sorties ODG PROD , Linval Thompson et Irie Ites

pour la sortie du Cuss Cuss Riddim, du local avec Five Disciples Crew , du moins local avec Dunkelbunt

et son projet Sun Dub Vol2, du Taiwan Mc évidemment, Alpha Steppa avec un mix trombone du titre de Pupajim . On finira l’émission avec Mungo’s Hi Fi et un peu de Oldies avec Johnny Osbourne et Jacob Miller avant le hors sujet de la semaine…