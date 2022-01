Bonjour les campussien(ne)

Aujourd’hui 17 titres sur les platines de 1963 à 1989.

Le musée propose entre autres The Rolling Stones, le premier succès en version 33 tours de Steely Dan, le 1er numéro 1 dans le Billboard Top 100 de Ringo Starr et le plus grand succès de Richard Marx en 1989.

Bonne écoute

Votre guide Peter