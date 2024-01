Le Musée des Oubliés-27-01-2024

Peace Wll Come (According To Plan) > Melanie

1970 /

1979, It's Dancing Time > Revanche

1979 /

Make Me Smile > Chicago

1970 /

I'm Gonna Love You Forever > Jimmy Ruffin & Jackson Moore

1984 /

Baby It's You > Shirelles

1961 /

Invisible > Alison Moyet

1984 /

Don't Play That Song > Ben E. King

1962 /

What's A Woman > Vaya Con Dios

1990 /

Walking In My Sleep > Roger Daltry

1984 /

In The Name Of Love > Thompson Twins

1982 /

Sacramento (A Wonderful Town) > Middle Of The Road

1971 /

We Don't Have To Take Our Clothes Off > Jermaine Stewart

1985 /

Get Off > Foxy

1978 /

The Power Of Love (Orchestral Version) > Jennifer Rush

1986 /

Teen Angel > Mark Dinning

1960 /

Rock It! > Herbie Hancock

1983 /