Le Musée des Oubliés-03-06-2023

Pacific Gas & Electric > Are You Ready

1970 /

President > You're Gonna Like It

1983 /

Spencer Davis Group > I'm A Man

1967 /

Delaney & Bonnie & Friends > Free The People

1970 /

Kingsmen > Louie Louie

1963 /

Deep Purple > Strange Kind Of Woman

1971 /

Foster Sylvers > Mismemeanor

1973 /

Janis Ian > Fly Too High

1979 /

Jefferson Airplane > Somebody To Love (Someone To Love)

1967/1966 /

Beatles > Across The Universe

1968 /

Earth & Fire > Seasons

1970 /

Santana > I'll Be Waiting

1978 /

Oran ''Juice'' Juice > The Rain

1986 /

Elton Johnj Band > Philadelphia Freedom

1975 /

Electric Light Orchestra > Mr. Blue Sky

1978 /