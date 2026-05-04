Publié le par Jazzitude

Émission du 20 avril 2026, saison XIX épisode 12

Le coup de cœur de l’émission, c’est Hellbent daydream par Brandon Seabrook et qui sort chez Pyroclastic Records

 

Brandon Seabrook, Hellbent daydream, Pyroclastic Records, 2026 : Bespattered Bygones

Rodrigo Amado This Is Our Language Quartet, Wailers, European Echoes, 2026 : Violet souls

Michael Formanek, New digs, Intakt Records, 2026 : Quinze

Emler / Tchamitchian / Echampard, There is another way, La Buissonne, 2026 :  Drums habits die hard

Matthew Bourne (Glen Leach, Nika Ticciati, Nightports), Harpsichords, Discus, 2024 : Brown bins Argot

Ben Sluijs Quartet, Particles, On Purpose Records, 2017 : Air castles

