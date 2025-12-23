12.2024/25 Lundi 26 mai

Le coup de coeur de l’émission, c’est Lotus Flower de Bruno Angelini et qui sort chez Abalone
Playlist :
Rosa and the thorns > Bruno Angelini, Lotus Flowers, Abalone, 2025 /
Weird morning meeting [extrait] > Otomo Yoshihide - Emilie Škrijelj - Tom Malmendier, Weird morning meeting, Eux Saem, 2025 /
Non local singularity > Archetypal Syndicate, Happy transmutation, Nunc, 2025 /
Chupito uno > Bonbon Flamme, Calaveras y boom boom chupitos, BMC, 2025 /
Le nomade > Filippo Deorsola Anaphora, Bloom, Loumi Records, 2024 /
The fitting room > Vincent Courtois / Marc Ducret / Dominique Pifarély, The Fitting Room, ENJA, 2001 /
Gravitas > Quinsin Nachoff, Ethereal Trio, Whirlwind Recordings, 2017 /