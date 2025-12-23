Publié le par Jazzitude

#12.2024/25 Lundi 26 mai

Le coup de coeur de l’émission, c’est Lotus Flower de Bruno Angelini et qui sort chez Abalone

Playlist :

Rosa and the thorns > Bruno Angelini, Lotus Flowers, Abalone, 2025 /

Weird morning meeting [extrait] > Otomo Yoshihide - Emilie Škrijelj - Tom Malmendier, Weird morning meeting, Eux Saem, 2025 /

Non local singularity > Archetypal Syndicate, Happy transmutation, Nunc, 2025 /

Chupito uno > Bonbon Flamme, Calaveras y boom boom chupitos, BMC, 2025 /

Le nomade > Filippo Deorsola Anaphora, Bloom, Loumi Records, 2024 /

The fitting room > Vincent Courtois / Marc Ducret / Dominique Pifarély, The Fitting Room, ENJA, 2001 /

Gravitas > Quinsin Nachoff, Ethereal Trio, Whirlwind Recordings, 2017 /

