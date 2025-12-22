9. 2024/25 Lundi 31 mars

Ova > Yves Rousseau, Shabda, Alla Luna, 2025 /
Tosh > Yves Rousseau, Shabda, Alla Luna, 2025 /
Le bon, la brute et le truand > Les Incendiaires (Olivier Bost / Guillaume Grenard / Eric Vagnon) / Morricone, A l’ouest, ARFI, 2025 /
Procession > Stellar Music Ensemble, Procession, Numéro Disque, 2024 /
African dancer > Daniel Erdmann / Christophe Marguet, Together together !, Abalone, 2014 /
Le moulin > Julien Stella, Atrium, Capture, 2024 /
Direct light > Claudia Solal & Benjamin Moussay, Punk Moon, Jazzdor Séries, 2025 /