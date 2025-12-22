Publié le par Jazzitude

#9. 2024/25 Lundi 31 mars

Le coup de cœur de l’émission, c’est  Shabda de Yves Rousseau et qui sort sur Alla Luna

Playlist :

Ova > Yves Rousseau, Shabda, Alla Luna, 2025 /

Tosh > Yves Rousseau, Shabda, Alla Luna, 2025 /

Le bon, la brute et le truand > Les Incendiaires (Olivier Bost / Guillaume Grenard / Eric Vagnon) / Morricone, A l’ouest, ARFI, 2025 /

Procession > Stellar Music Ensemble, Procession, Numéro Disque, 2024 /

African dancer > Daniel Erdmann / Christophe Marguet, Together together !, Abalone, 2014 /

Le moulin > Julien Stella, Atrium, Capture, 2024 /

Direct light > Claudia Solal & Benjamin Moussay, Punk Moon, Jazzdor Séries, 2025 /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.