#10.2024/25 Lundi 14 avril

Le coup de cœur de l’émission c’est Vortice de Claude Tchamitchian et qui sort chez Emouvance

Playlist :

L’âme du limonaire > Claude Tchamitchian Quartet, Vortice, Emouvance, 2025 /

Prologue > Brass Dance Orchestra, la danse du temps, Yolk Music, 2025 /

Stayin Alive > Brass Dance Orchestra, la danse du temps, Yolk Music, 2025 /

Cryptozoological > Almufaraka, Master of disorder, Circum-Disc, 2025 /

Bone Bells > Mary Halvorson / Sylvie Courvoisier, Bone Bells, Intakt, 2025 /

Gnossienne de minuit > Possible(s) Quartet, Gymnostrophy, Les ImproFreeSateurs, 2025 /

Ugly Beauty > Possible(s) Quartet, Gymnostrophy, Les ImproFreeSateurs, 2025 /

A Nightingale Sang in Berkeley / Les ombres II > Dominique Pifarély / François Couturier, Préludes and songs, ECM, 2025 /

