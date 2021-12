Orléans (J4n D4rk Dj-Set)

Campus Local Club, le rendez-vous électroniques des collectifs de vos villes.

Aujourd’hui c’est Radio Campus Orléans qui présente :

Depuis 2015, le duo tresse une pop techno hybride aux multiples niveaux de lectures.

Mêlant les codes du black metal à une chanson française électronique réinventée, GARGÄNTUA ne ménage pas son public.

Entre le trash et l’ironie, c’est un vibrant décalage que le groupe réussit à provoquer, fédérant adeptes et néophytes en une seule et même marée humaine qui fête ce moment de choix où tout est permis.

Armés de 2 EP’s, 2 albums et une dizaine de clips,

J4N D4RK (chant) et GOD3FROY (machines) ont parcouru la France de Paris à Marseille (Cabaret Sauvage, L’Astrolabe, La Vapeur, Le Hasard Ludique) et enflammé des scènes aux côtés d’artistes tels que Carpenter Brut / Ceephax Acid Crew / Salut c’est Cool / The Horrorist

Quelques années après avoir fait s’émouvoir Têtu, 20Minutes et de nombreuses personnalités, désormais Lauréat Propul’son, GARGÄNTUA annonce sa sélection aux INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES , le début de sa collaboration avec le tourneur Wart, ainsi qu’une avalanche de concerts et un nouveau show, plus frénétique que jamais

Instagram : www.instagram.com/gargantua_official

Facebook : www.facebook.com/gargantua.officiel

Bandcamp: gargantua666.bandcamp.com