Blutch – Astroplis (Dj-Set)

Le Campus Local Club s’aventure chez nos amis Brestois :

**********présentation BLUTCH**********

Marchant sur les pas de Rone, James Holden, Four Tet ou Bicep, Blutch dévoile un premier album ‘Terre Promise’, entre nostalgie et mélancolie dans sa Bretagne natale, un voyage aux confins de l’électronica, du breakbeat, de la house et de l’IDM. Un manifeste sur lequel il affirme sa capacité à dessiner des paysages méditatifs comme des escapades dancefloor, synthèses de multiples influences croisées au fil d’un parcours sans fautes, de ses premiers amours hip-hop et abstract de beatmaker, ses vinyles house remixés par la crème des gardiens du genre, de la légende américaine Terrence Parker aux plus confidentiels Red Rack’em et Strip Steve ou encore du nouveau chapitre aventureux qu’il a commencé à écrire sur Astropolis Records depuis 2020 avec ‘La Cité des Étoiles’, remixé par le grand Michael Mayer. Sur scène, un univers sublimé par les visuels du motion designer Romain Navier pour une expérience électrisante, entre 3D colorée ou abstraite et images de paysages capturés dans le Nord Finistère de Blutch. Un live envoûtant qui illuminera Astropolis l’Hiver le 5 février et Petit Bain le 19 mars.

**********Liens**********

https://soundcloud.com/blutch

https://www.instagram.com/blutch_music/

https://astropolisrecords.bandcamp.com/

**********Tracklist**********

Amandra x Mattheis – Lettre Ouverte

Pluralist – Vases

Yoru – Yeah ? Yeah ! (cartin remix)

Blutch – Ipse (unreleased)

Innefekt – Calor

Blutch – Floatin

Milio – All Around Player ft Sjengsen

Blutch – River

Atico Corp. – AT10 (R.I.P. Bestia remix)

Tom Jarmey – Aquarial

Jon Hopkins – Light Through The Veins