Brest : Dju:n (Westsound)

Radio Campus Brest vous amène à la découverte du crew Westsound au travers d’un mix axé Trance par la Dj Dju:n

Sensible aux textures et à une certaine esthétique sonore Dju:n incorpore des morceaux peu souvent joués dans le cadre de soirées Techno en mélangeant l’esprit rave et rock, alternance entre phases efficaces, galvanisantes et phases plus ambiantes et réflexives propres à attribuer une véritable démarche de concert à ses performances.

No Tracklist

Crédit Photo : Phili Foto