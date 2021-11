Bloody L (Abstrack Sound System)

Cette semaine direction Nantes à la découverte de l’association Abstrack

Voila mainteant 10 ans que le collectif Abstrack brille par leur engagements artistiques pluriels dans la pétillante cité nantaise.

L’équipe a toujours su s’engager avec passion pour proposer une définition de la fête et du lâcher prise par l’organisation d’événements musicaux immersifs et autogérés. Le collectif a su fédérer un public toujours plus enthousiaste autour des technoïdes soirée Faktice au Co2 Club ; les inégalables fréquences pure sur un format de 12h ; les jouissives fiestas groovy Days le dimanche ; le plus ambitieux festival Résidance ou dernièrement du festival autour des musiques ambient qui s’intitule Résonnance.

Tout un programme d’expérience multiples étalé pendant 10 ans qui se concrétise en 2018 quand le crew à développer son label avec des sorties aussi surprenantes que diversifié et qui compte déjà 6 disques. Parlons musique puisque cela est le cœur vibrant de cette famille.

Héritier du Loft de David Mancuso, on les trouvera toujours accompagné d’un bon soundsystem ; ils viennent d’ailleurs de développer leur propre sono ;bien réglé et des décorations attentionnées à toutes leur party.

La sélection est des plus éclectiques, allant d’influences post disco et new-wave à la quiétude et la langueur du mouvement balearic, des incorporations jazz-funk, fusion et autres vibration cosmiques du monde entier à la bass music anglaise… une nuit en leur compagnie peut se résumer en un long périple downtempo céleste et tribal qui tente de parler aux corps qu’à l’esprit dans la quête d’une transe libératrice.

Vous l’aurez compris, leur vision militante de la fête va à l’encontre de la marchandisation de la nuit et tente de reconquérir une énergie créatrice et bienveillante dans leur propositions festives. Vivement les 10 années à suivre.

La première résidente à se lancer c’est Bloody L ! Elle débute avec un mix voulut comme une introduction au son du collectif avec 1h de brain-dance percussive et psychédélique entre break fumeux et envolée acid. Fermez les yeux vous êtes sur un dancefloor ABSTRACK dans les méandres mélodiques et extatiques des playlists du crew nantais.

Production : Radio Campus Angers

****tracklist****

Senora – La Alcaiceria

Alien Alien feat Igino – Perfidia

Brassica – The center

Unknown

Escape from New York – Fire in my heart

Baris K – 200

Bufiman – Peace Moves

The Junto Club – Shiviana (Khidja remix)

Max 404 – She spelled sex

https://abstrackrecords.bandcamp.com

soundcloud.com @abstrack-records

https://www.mixcloud.com/BMamy/stream