Megdoud (Abstrack Sound System)

Bonsoir à toutes et à tous,

Radio Campus Angers vous amène pour la deuxième semaine d’affilée à Nantes à la découverte du collectif Abstrack qui fête leur 10 ans d’existence cette année.

La semaine dernière, ils ont reçus les pressages d’une nouvelle sortie vinyle, la compilation Variations Absentes Vol.1. Elle regroupe une sélection de morceaux ambient choisis par Icaros, qui est le duo investigateur du collectif plus connus sous leur pseudonyme : Akou Bayo et Vidock.

L’objet en édition limitée est sérigraphiée à l’école de design de Nantes dans le cadre d’une collaboration avec des étudiants intégrant leur cursus scolaire. Cela témoigne de la volonté, toujours renouvelée, de favoriser la rencontre et la synergie locale.

Ce soir, l’équipe investit un nouveau lieu dans la périphérie nantaises pour le retour des fréquences pures et son leitmotiv « danseurs infatigables, djs inarrêtables ; fréquences pures l’étendard de la fête libre » ; la soirée dure 12h pendant lesquelles le public profite de long mix des dj-résidents. Cela sera l’occasion de découvrir leur propre sono, développée et construite pendant le confinement.

Pour ce campus Local Club, c’est Megdoud qui se charge du dj-set de votre début de nuit avec une playlist langoureuse et voyageuse. Une ballade balearic aux atmosphères dub et aux influences synth-pop deviant et psychédélique.

Bonne écoute à toutes à tous.

Tracklist :

Sauropoda – Endless Dave

Videotapemusic – 東京狼少女 – Tokyo Luv Story (Souvenir Version)

Santana – Aquamarine

Map Of Africa – Freaky Ways

Andi Otto – Six

Bisons – Travellers

Los Massieras – We Don’t Need

Hit Man – Future Times

Liquid Canoe – Ant Parade

Fuga Ronto – Journey Unknown

abstrackrecords.bandcamp.com

soundcloud.com @abstrack-records