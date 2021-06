Pattern Factory Operators (Dj Set)

Ecoutez le son de vos villes. Cette semaine nous sommes à Orléans avec PATTERN FACTORY OPERATORS. Une émission produite par Radio Campus Orléans.

PFO, Pattern Factory Operators, des opérateurs de l’usine de patterns, des manutentionnaires, des petites mains, branchées entre le cœur et les oreilles, qui fabriquent des schémas, des motifs. Paul Oberheim et Kevineurone, composant l’entité PFO jouent la musique de toujours. Celle qui parle à tes pieds et à ta tête. Influencés autant par Autechre qu’Underworld et jusqu’à Network23 ou Drexcya, PFO, qui ont fait leurs armes sur la fabuleuse Radio Campus Orléans, la mine d’or du 45 en termes de DJ, jouent ensemble depuis 2007. Et depuis toujours, leurs corps ont baigné dans un bourbier jouissif fait de post punk, de dub, de ska, de funk et de tekno .

Kevineurone et Paul Oberheim sont nés avec des machines dans la tête et les mains, biberonnant, triturant pieds et grosses basses, nappes et loops, claps et breaks. Leurs sets, où l’improvisation règne, mettent le feu, brûlent, terrassent et enchaînent à la piste de danse. Pattern Factory Operators distille une électronique des fluides avec une aisance organique et une évidence qui t’attrape et te prend aux tripes.

Leur double maxi 45 tours/minute, composé de 4 titres (1 par face), pressé avec le plus grand soin pour offrir le maximum de dynamique, ce Capitaine Pattern, créé à la faveur d’une fournaise estivale, jette des ponts entre une Afrique percussive et terrienne et une Europe mentale et aérienne.

Nulle complaisance, ni tape sur l’épaule, la musique de Pattern Factory Operators est une invitation à un voyage dans le temps présent, nourri d’hier et niquant tranquillement demain.

Performance live enregistrée à la Fête des Zéros et des Unes à Orléans.

Tracklist : non fournie par l’artiste

Infos :

https://patternfactoryoperators.bandcamp.com/album/capitaine-pattern

https://www.reverbnation.com/patternfactoryoperators

https://soundcloud.com/patternfactoryoperators